Вашингтон, 23 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Редактор военного раздела авторитетного американского издания The National Interest Дейв Маджумдар считает, что расширение военного блока НАТО на восток стало «роковой ошибкой» американской политики за весь период после окончания холодной войны. Статья Маджумдара вышла 19 июня.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР «Да, я ошибся...»

Автор констатирует, что экспансионистская политика Североатлантического альянса значительно ухудшила отношения между Москвой и Вашингтоном. По сути расширение НАТО на восток посеяло «семена вражды» между русскими и американцами, считает Маджумдар.

Именно расширение НАТО на восток способствовало появлению антиамериканских настроений в российском обществе и возродило «дух холодной войны», указывает Маджумдар.

И хотя американским властям удалось довольно легко расширить военный блок НАТО на восток и даже включить в него ряд бывших советских республик, интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности не удалось.

Маджумдар напоминает, что активная экспансия Запада в Восточной Европе началась при Билле Клинтоне, в середине 90-х годов XX века именно им были заложены основы для конфронтации с Москвой.

Действия же Североатлантического альянса во времена Джорджа Буша-младшего и вовсе опустили российско-американские отношения до самого низкого уровня за период после холодной войны.