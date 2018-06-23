Москва, 23 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Сегодняшний игровой день чемпионата мира по футболу — 2018 открывают сборные Бельгии и Туниса. Они играют на стадионе московского «Спартака» («Открытие-Арена»).

Björn Láczay Болельщики сборной Туниса

Любопытно тут вот что: Тунис — самая «европейская» сборная Африки. В их игре есть строго выверенный порядок, благодаря чему они достойно играли против Англии. Если бы не Гарри Кейн. Тот матч, как сообщало ИА REGNUM, закончился победой англичан. Кейн забил два гола. Порядок — важное оружие в игре против Бельгии. Та составлена из отличнейших игроков, но ещё не имеет достаточного международного опыта. И в ней, к слову, наоборот, немало натурализованных ребят из Африки. Перед чемпионатом мира бельгийцы решили важную проблему: они сменили тренера — Роберто Мартинес вместо Марка Вильмотса, опытный коуч против бывшего игрока.

Вполне возможно, что бельгийцам хватит этого для победы на чемпионате мира. Хотя нет. Но вот над Тунисом — вполне. Тем более, что форвард бельгийцев Ромелу Лукаку — почти как Гарри Кейн. Ну, почти. По классу, я имею в виду. Особенно, когда за ним такие игроки, как Эден Азар и Кевин де Брюйне. Но победа бельгийцев не будет такой лёгкой, как над сборной Панамы. Тогда, как сообщало ИА REGNUM, европейцы выиграли 3:0. В случае поражения «Орлы Карфагена» остаются без плей-офф. И к тому есть серьёзная предпосылка: в матче с Англией плечо травмировал основной кипер Туниса Муэз Хассен.

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско, Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс.

Тунис: Бен-Мустафа, Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Хауи, Хазри, Бен Юссеф, Бадри.