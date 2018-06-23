Москва, 23 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности летного происшествия с пассажирским авиалайнером, перевозившим перуанских болельщиков. Соответствующее заявление сделало сегодня, 23 июня, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Алексей Колчин ИА REGNUM Приехали из Перу

Напомним, ранее сообщалось о том, что в самолете, который перевозил болельщиков сборной Перу из Екатеринбурга в Москву произошло задымление.

Оказалось, что речь идёт о самолете ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», который перевозил перуанских болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень, уже из которой они должны были отправиться в российскую столицу другим рейсом.

При заходе на посадку в аэропорту Тюмени произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. Через систему кондиционирования воздуха в пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя стал поступать задымленный от перегретого моторного масла воздух.

Явление это было кратковременным, вскоре в салон стал поступать чистый воздух.

Возгорания двигателя в итоге не произошло, и экипаж полностью контролировал ситуацию. Посадка была выполнена на тяге одного двигателя. Безопасности полетов угрозы не было, подчеркнули в Росавиации.

Тем не менее комиссия Тюменского управления Росавиации займётся расследованием причин возникновения данного лётного инцидента.