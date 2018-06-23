Калуга, 23 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Юхновском районе Калужской области 23 июня прошёл митинг памяти по жертвам крупной авиакатастрофы 1969 года, в которой погибли 120 человек — пассажиров гражданского самолёта и десантников, летевших на военный сбор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы встречи, по окончанию траурных мероприятий в местном доме культуры организовали показательные выступления десантников и концерт, в котором приняли участие армейские артисты.

U-vesti.ru Мемориал погибшим воинам-десантникам

Участники митинга собрались у мемориала в деревни Выползово, в небе над которой в 1969 году произошла авиакатастрофа: пассажирский ИЛ-14 столкнулся с военно-транспортным самолетом, в котором летела сводная рота 108-го парашютно-десантного полка. Десантники планировали принять участие в учениях, организованных министром обороны СССР маршалом Советского Союза Андреем Гречко.

Рано утром 23 июня 1969 года самолет вылетел из Каунаса в Рязань, но долететь до места назначения ему было не суждено. В результате столкновения погибли 120 человек — все пассажиры и члены экипажей обоих самолётов.

Военно-транспортный самолёт Ан-12, на котором летели десантники, врезался в поле у деревни Выползово, а пассажирский Ил-14 упал у деревни Троица. Расстояние между упавшими воздушными судами составило 3800 метров. Катастрофа произошла в результате ошибки пилотирования: лётчики нарушили установленные высоты во время прохода кучевых облаков.

Погибших пассажиров гражданского самолёта похоронили в разных городах страны, а военнослужащие обрели последний приют в братской могиле у деревни Выползово. По решению командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова были собраны 250 тыс. рублей на возведение мемориального комплекса: восьмиметровой стены с барельефами, изображающими мать и десантника. Ещё один памятник установили на месте падения пассажирского ИЛ-14.