Екатеринбург, 23 июня, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский пойдёт на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Такое решение 23 июня приняло областное отделение ЛДПР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Он возглавит список партии в гордуму. Также в тройку лидеров списка вошёл нынешний городской депутат Григорий Вихарев, а на третьем — Антон Гусев, который является координатором отделения партии.

Таким образом, Жириновский пойдёт «паровозом». Но уже понятно, что в случае прохождения партии в гордуму наибольшие шансы стат депутатом есть у Вихарева.

Отметим, в сентябре 2013 года ЛДПР набрала на выборах в гордуму 5,58% голосов и прошла в гордуму. Тогда Жириновский тоже был «паровозом». На первом месте оказалась «Единая Россия» с 28,11%, на втором — справедливороссы с результатом 17,78%, а на третьем — «Гражданская платформа», которая набрала 13,42%.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Ранее с лидерами своих списков определились «Яблоко» и «Единая Россия».