* «ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, 23 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Вооруженное формирование из более чем 1 тыс. террористов из организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 23 июня атаковало позиции сирийской правительственной армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Рене Магритт. Атака. 1932

Атака была произведена на позиции сирийской правительственной армии на северо-востоке Южной зоны деэскалации. Уточняется, что формирование из более чем 1 тыс. боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.

В настоящий момент подразделения 9-й танковой дивизии ВС Сирии ведут оборонительный бой против террористов.

На данный момент известно, что правительственные войска потеряли пять человек убитыми и 19 ранеными. Под огнем террористов также оказались жители населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией на юго-западе Сирии.