Москва, 23 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы в специальном видеообращении, размещенном в сети интернет.

Борис Белопольский. Плакат: Вперед, друзья, к вершинам знаний, чтоб наш народ гордился нами! 1953

«Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, — сказал президент, — Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится!»

Владимир Путин отметил, что у сегодняшних выпускников «один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных».

«Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений, — пояснил глава государства, — Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего».

В то же время, «энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте».

«Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди — смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные — способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями», — подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 23 на 24 июня в стране проходят традиционные выпускные балы для школьников.

В 2017 году выпускной в Москве посвятили 870-летию столицы. Помимо ярких выступлений популярных артистов, которых выбрали общим голосованием сами выпускники, в Парк Горького устроили историческое шоу, разделив на несколько временных зон. Можно было совершить путешествие в прошлое по световому тоннелю, а также насладиться забавами средневековой Москвы, ознакомиться с этикетом дворян XVIII века, побывать на квартирнике 60-х или станцевать в стиле 80-х годов. Были организованы инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне, и придумана отдельная специальная программа для сопровождающих.

В 2018 году доступ к местам традиционных выпускных празднований в Москве частично ограничат в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Выпускники не смогут посетить смотровую площадку на Воробьевых горах, так как там расположилась зона фестиваля болельщиков мундиаля.

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