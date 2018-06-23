Москва, 23 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, в Ростове-на-Дону состоится матч группового этапа турнира чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Республики Корея. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Ростов Арена».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Кто кого

Букмекерская контора Winline оценивает шансы Южной Кореи на победу с коэффициентом 5,88, шансы на ничью — 3,60, победу Мексики — 1,70.

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Ставки на то, что в матче будет забито более двух мячей (ТБ 2,5) принимаются с коэффициентом 2,25, а на то, что меньше (ТМ 2,5) — 1,60.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2,15.

В итоге самый вероятный исход матча — ничья 0:0 (коэффициент 6,50), или победа Мексики 1:0 (6,00).