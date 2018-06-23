Москва, 23 июня, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация Роскосмос опубликовала юмористический видеоролик, в котором использованы фрагменты матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко, а также съемки на борту Международной космической станции с участием космонавта Олега Артемьева.

Roscosmos.ru Цитата из видео «Космический футбол продолжается»

В видеоролике использован оригинальный монтаж: форвард сборной Португалии Криштиану Роналду делает неудачный удар головой, после которого мяч летит сильно выше ворот и улетает прямо в космос — на Международную космическую станцию, где его и ловит космонавт Артемьев.

Артемьев делает обратный «пас», мяч летит на стадион, попадает в голову Роналду, который падает в штрафной зоне сборной Марокко.

«На этот раз благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу! Разошедшееся по всему миру видео так называемого «паса из космоса» запало в душу болельщикам…» — сказано в сообщении Роскосмоса.