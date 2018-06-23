Московская область, 23 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, курирующий строительство и развитие регионов, который также является председателем координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу считает, что национальная сборная России пока не до конца выполнила задачу на групповом этапе чемпионате мира. Об этом Мутко заявил журналистам сегодня, 23 июня, находясь на тренировке сборной России на базе в подмосковном Новогорске.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

Напомним, что благодаря двум победам над не очень сильными сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) российская сборная досрочно вышла в плей-офф чемпионата. Однако на завершающем этапе групповой части турнира российским футболистам предстоит сразиться со сборной Уругвая.

«Ребята всё понимают, порекомендовал им продолжать в том же духе. Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти в плей-офф с первого места в группе. Главное — сохранить ту командность, тот дух, а дальше будем уже замахиваться на что-то большее», — сказал Мутко.

Вице-премьер считает, что нынешний состав национальной сборной гораздо сильнее с точки зрения физической подготовки, чем сборная образца 2008 года, когда Россия выиграла «бронзу» чемпионата Европы.

Напомним, матч против Уругвая пройдёт в Самаре 25 июня.