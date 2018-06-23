Киев, 23 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в передаче радиотехническим бригадам вооруженны сил Украины новых радиолокационных станций. Об этом Порошенко написал накануне, 22 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. 1980. СССР Хвастун

«Эти станции должны закрыть украинское небо от врага», — как всегда излишне пафосно написал Порошенко.

Он также отметил, что комплексы были изготовлены на научно-производственном объединении «Искра».

Известно, что первые образцы этих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и для подавления связи.

Серийный выпуск комплексов должен начаться в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, остатки украинского военно-промышленного комплекса периодически модернизируют старые советские системы воооружения и выдают их за «новые образцы военной техники украинского ВПК».