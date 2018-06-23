Вашингтон, 23 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Военно-морские силы США подготавливают план строительства центров размещения для мигрантов на американской территории на отдалённых базах в штатах Калифорния, Алабама и Аризона. Об этом сегодня, 23 июня, пишет американский журнал Time.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Колючая проволока

В распоряжении редакции журнала оказался черновик служебной записки для морского министра США, в которой приводятся детали строительства временных палаточных городов для 25 тысяч мигрантов на заброшенных аэродромах ВМС США в штате Алабама, а также создания двух лагерей для 47 тысяч мигрантов, каждый на территории неиспользуемых военных баз ВМС США около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии.

Ещё один подобный лагерь для мигрантов планируется разместить на аэродроме морской пехоты рядом с городом Юма в штате Аризона.

Также в записке отмечается, что строительство и эксплуатация одного лагеря только в Алабаме может понадобиться $233 млн.

По данным Time, решение о создании лагерей для мигрантов ещё не принято.