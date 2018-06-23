Войска ДНР отбили атаку украинских силовиков на южном фланге фронта
Донецк, 23 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования атаковали позиции вооруженных сил Донецкой Народной Республики на южном фланге. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил журналистам представитель оперативного командования войск ДНР.
Около часу ночи 23 июня украинские силовики попытались улучшить свои позиции южнее населенного пункта Комминтерново и выдвинулись двумя группам общей численностью до 15 человек.
Военнослужащие войск ДНР заметили продвижение противника и открыли огонь из незапрещенных минским соглашением видов вооружений.
В итоге атака была отбита. Трое украинских силовиков были убиты, четверо получили ранения. Один военнослужащий войск ДНР получил ранение.
В целом, обстановка на линии фронта в Донбассе существенно обострилась, подчеркнул представитель командования войск ДНР.