Донецк, 23 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования атаковали позиции вооруженных сил Донецкой Народной Республики на южном фланге. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил журналистам представитель оперативного командования войск ДНР.

Николай Кочергин. В небесах на земле и на море. 1941

Около часу ночи 23 июня украинские силовики попытались улучшить свои позиции южнее населенного пункта Комминтерново и выдвинулись двумя группам общей численностью до 15 человек.

Военнослужащие войск ДНР заметили продвижение противника и открыли огонь из незапрещенных минским соглашением видов вооружений.

В итоге атака была отбита. Трое украинских силовиков были убиты, четверо получили ранения. Один военнослужащий войск ДНР получил ранение.

В целом, обстановка на линии фронта в Донбассе существенно обострилась, подчеркнул представитель командования войск ДНР.