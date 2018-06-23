Дамаск, 23 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. По информации сирийских проправительственных источников, в ночь с 21 на 22 июня авиация международной коалиции под руководством США нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии вокруг района Эт-Танф в восточной Сирии. В результате воздушного налета двое военнослужащих САА погибли.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По сообщениям источников повстанцев и коалиции, до этого удара с воздуха неопознанная вооруженная группа совершила нападение на американский патруль. О потерях нет данных.

Следует отметить, что в районе Эт-Танф находится американская военная база.

22 июня сирийское правительственное агентства SANA сообщило о нанесении международной коалицией под руководством США ударов с воздуха по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор. В поселке Аш-Шаафа было убито 8 человек, большое количество раненых. Разрушены дома и другая инфраструктура.

SANA отмечает, что атаки на населенные пункты в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака со стороны коалиции в последнее время резко участились. Американские военные оказывают давление на мирное население, чтобы оно вступало в ряды группировок «Касад», которые поддерживает США.

ИА REGNUM уже сообщало, что в скором будущем любые военные действия в стране могут вызвать противодействие держав, стоящих за курдскими вооруженными отрядами или силами сирийской оппозиции.