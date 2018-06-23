Ереван, 23 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении Армену Саркисяну по случаю 65-летия. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба президента Армении.

Weforum.org Армен Саркисян

В поздравительной телеграмме российского лидера сказано, что в России высоко ценят усилия Саркисяна, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между Россией и Арменией, а также дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Путин пожелал Саркисяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на службе у народа Армении.

Напомним, что президентом Армении Саркисян стал 9 апреля 2018 года после конституционной реформы, согласно которой властные полномочия были перераспределены в пользу премьер-министра, которым стал предыдущий президент Армении Серж Саргсян. Правда Саргсян недолго оставался премьер-министром — широкий общественный протест вынудил его уйти в отставку и новым премьер-министром стал оппозиционный деятель Никол Пашинян.

Что касается Саркисяна, то он физик по образованию и подготовил множество академических статей и публикаций по теоретической физике, астрофизике, компьютерному моделированию, политологии и переходной экономике.