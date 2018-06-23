Дамаск, 23 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В северо-восточной части провинции Дераа Сирийская арабская армия перерезала линии снабжения джихадистов. Анклав исламистов в районе Аль-Ладжат оказался изолирован от основных сил боевиков.

Эль Лисицкий. Клином красным бей белых. 1920

Сирийская армия без паузы приступила к зачистке этого «котла». Операция началась вечером 21 июня. По позициям исламистов нанесены и наносятся мощные ракетно-артиллерийские удары. Только ВВС Сирии провели 60 атак с воздуха.

Огневое воздействие направлено на базы и опорные пункты джихадистов в населенных пунктах Буср аль-Харир и Аль-Херак. В полном разгаре и наземная операция. В ней принимают участие подразделения из элитной дивизии «Силы Тигра», а также союзники САА. Части 4-й механизированной дивизии поддерживают наступающих ракетно-артиллерийским огнем. Идет штурм города Буср аль-Харир.

По информации от местных источников, вытянутый карман боевиков в провинции Дераа разделен на три части, на три «котла». И после ликвидации боевиков в районе Аль-Ладжат сирийские военные примутся за остальные окружённые районы.

Подобная тактика ведения боевых действий является очень эффективной и в лучших традициях военного искусства. Позволяет уничтожать противника по частям, меньшими силами и с меньшими потерями. Как говорят военные эксперты, операция на юго-западе Сирийской Арабской Республики «идет, как по учебнику».

ИА REGNUM уже сообщало о незавидной участи боевиков в сирийской провинции Дераа: либо капитуляция, либо полное уничтожение.