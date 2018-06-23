Пекин, 23 июня, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР опубликовало данные о состоянии торгового баланса страны на январь — май 2018 года, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Обращает внимание существенное — на 26,8% в годовом выражении или 99,67 млрд долларов — сокращение профицита, при одновременном изменении структуры экспорта, в котором опережающими темпами развивается продукция электроники и машиностроения, а удельный вес трудоемких отраслей сокращается. В свою очередь в импорте преобладают энергоресурсы, высокотехнологичная продукция и интегральные схемы.

По представленным министерством сведениям, объем китайского экспорта в указанные сроки превысил 957 млрд долларов, а импорта — почти достиг 857,5 млрд.

Специалисты Института внешней торговли Академии международной торговли и экономического сотрудничества КНР, являющегося ведомственным «мозговым центром» Министерства коммерции, особенно отмечают быстрый рост общего товарооборота, составивший 16,8%. Об этом сообщил директор института Лян Мин. Причем, во втором полугодии эти темпы обещают сохраниться.

Рост торговли, по его мнению, связан с тремя факторами — восстановлением глобальной экономики, экономическим ростом в КНР, а также успешным развитием стратегического проекта «Одного пояса, одного пути».

Отметим, что в анализе министерства не говорится о возможном влиянии на ситуацию в международной торговле КНР расширяющейся торговой войны с США, которая навязывается повышением американских таможенных тарифов.