Суздаль, Владимирская область, 23 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Суздале (Владимирская область) открылся 35-й чемпионат Европы по пахоте. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Бобнев ИА REGNUM 35-й чемпионат Европы по пахоте

Россия впервые принимает европейский чемпионат по пахоте, которые проводит с 1982 года Европейская пахотная федерация (ЕПФ). Членами этой федерации являются Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония и Российская Федерация. Все участники ЕПФ направили для участия в чемпионате свои команды.

Дмитрий Бобнев ИА REGNUM 35-й чемпионат Европы по пахоте

Россия на чемпионате будет представлять Андрей Шаль из Рязанской области и Вадим Зарецких из Удмуртской Республики, которые ранее победили в национальном чемпионате по пахоте.

Дмитрий Бобнев ИА REGNUM Выступление

Кроме основной части мероприятия, связанной с соревнованиями, также предусмотрена широкая деловая программа. Представители Министерства сельского хозяйства, депутаты Государственной думы, а также руководство Владимирской области примут участие в пленарной сессии «Инновационные технологии в сфере АПК и развитие кооперации в сельскохозяйственном производстве».

Дмитрий Бобнев ИА REGNUM 35-й чемпионат Европы по пахоте

Посмотреть на проведение чемпионата съехались более 3 тыс. человек. Для гостей устроена выставка отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, на которой представлены более 200 экспонатов. Также проводится мастер-класс по конной пахоте и конный парад.

Дмитрий Бобнев ИА REGNUM 35-й чемпионат Европы по пахоте

Для детей, приехавших на чемпионат, организована «Живая ферма» с выставкой племенных животных. Кроме того, свою продукцию представят российские сельхозпроизводители. Чемпионат продлится до 24 июня.