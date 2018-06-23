Сеул, 23 июня, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Сеуле прошла встреча представителей СМИ Китая, Японии и Южной Кореи, на котором осуждалась ситуация на Корейском полуострове, сообщает 22 июня Синьхуа.

Китай, Япония и Южная Корея на карте мира

Помимо высокопоставленных журналистов трех стран, в обмене мнениями приняли участие ученые и эксперты, занятые изучением СМИ.

Участники сошлись в том, что в регионе происходит быстрое смягчение напряженности, на смену которой приходит обстановка диалога и сотрудничества. Вместе с тем, с учетом определенных нюансов развития ситуации, с точки зрения стран-участниц встречи, положение дел выглядит неоднозначно. Поэтому другой темой обсуждения стали перспективы нормализации военно-политической обстановки в регионе.