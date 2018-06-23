Пекин, 23 июня, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Китае ведущей компанией по разработкам в сфере искусственного интеллекта «Baidu» впервые проведены успешные испытания двух беспилотных автомобилей, которые состоялись на завершенной, но еще не открытой скоростной автомагистрали в г. Тячньцзинь, информирует Синьхуа.

(сс) Jiafeng Wang Автомомбиль

Как отметил главный инженер «Baidu» Ван Сяолун, испытания, проведенные в высокой степени готовности проекта, были призваны адаптировать изделия к распознаванию и взаимодействию с окружающей средой и ориентации в ней.

Отметим, что компания заранее объявила о достигнутом технологическом прорыве в сфере открытых к международному сотрудничеству проектов, сделав это в рамках выставки CES-2018 в Лас-Вегасе (США) в начале текущего года.