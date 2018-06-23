Пекин, 23 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В Китае суд провинции Гуандун приговорил к смертной казни 10 заключенных, обвиняемых в наркопреступлениях. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба суда.

Цитата из х/ф «Тропы славы». Реж. Стэнли Кубрик. 1957. США Перед расстрелом

Десять подсудимых были признаны виновными в производстве, торговле и перевозке наркотиков. После оглашения приговора осуждённые под конвоем были сопровождены к месту казни. Приговор был приведен в исполнение.

Напомним, согласно китайскому законодательству, смертная казнь предусмотрена по нескольким десяткам статей уголовного кодекса КНР. Большинство из этих статей связаны с незаконным оборотом наркотиков.