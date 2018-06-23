Ужгород, Украина, 23 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Закарпатской области Украины из-за выпавшего снега пришлось эвакуировать детей из палаточного лагеря. Об этом сегодня, 23 июня, сообщается на сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

fabiopiccini Засыпало

По его словам, в ночь на 23 июня в Раховском районе Закарпатья на высокогорье произошло резкое понижение температуры и выпал снег. Вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

В этой местности находится детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. На место выехали спасатели. Ожидается, что в ближайшие часы детей доставят в населенные пункты Раховского района.