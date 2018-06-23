Королёв, Московская область, 23 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Российский Центр управления полетами (ЦУП) скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA МКС

Орбита МКС была поднята на 700 метров.

Уточняется, что для коррекции орбиты МКС, в 11:15 по московскому времени на 208 секунд были включены двигатели транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-08», ранее пристыкованного к МКС. Таким образом, средняя высота орбиты МКС была увеличена на 0,7 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально коррекция орбиты МКС была запланирована на 21 июня. Однако, по баллистическим причинам коррекцию пришлось перенести.