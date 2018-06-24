Липецк, 24 июня, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Липецкую область едет множество туристов, и эта популярность заслуженная: гостей в области ждут и любят, а забота о приезжающих в регион сделала его одним из самых востребованных в ЦФО направлений «туризма выходного дня». Что ждет туристов в Липецкой области, рассказывает в своем фоторепортаже корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Липецк — город фонтанов. Фестиваль «Липские воды»

Липецкая область стала одним из первых регионов страны, где повышенное внимание уделили развитию событийного туризма. Событий в области действительного много, каждый год проходят разнообразные фестивали, а в каждый месяц лета крупных мероприятий — не менее десятка, и они посвящены самым разным темам — спортивным, музыкальным, реконструкторским, гастрономическим. При этом организовываются они на уровне, который высоко оценили туроператоры и экскурсоводы из других регионов и эксперты по событийному туризму.

В области есть что посмотреть и помимо культурно-массовых мероприятий. Это и всевозможные музеи и туристические центры, причем многие из них развивают интерактивные программы, особо привлекательные для семей с детьми; и храмы и монастыри, которыми область славилась издревле; и целительные воды, ведь Липецк в XIX веке был провозглашен российским Баден-Баденом, и на местный курорт охотно приезжали столичные гости.

В чем секрет Липецкой области, почему ее называют одним из основных направлений духовного и интеллектуального туризма, читайте в статье: Тайные тропы провинциального туризма

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