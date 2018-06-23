Ростов-на-Дону, 23 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Болельщики ЧМ-2018,прибывшие в Россию из Мексики, устроят в Ростове-на-Дону карнавальное шествие. На матч, который начнётся в 18:00, футбольные фанаты пойдут пешей колонной до стадиона «Ростов Арена». Шествие будут сопровождать звуки барабанного боя, мексиканцы также обещают порадовать ростовчан национальными песнями и серенадами.

(сс) zigazou76 Сомбреро и маракасы

Начнётся шествие за три часа до начала футбольного поединка — в 15:00 на площади Советов и Ворошиловском проспекте.

ИА REGNUM напоминает, что матч группового этапа ЧМ-2018 между командами Южной Кореи и Мексики соберёт рекордное количество болельщиков. Ожидается, что 45-тысячная «Ростов Арена» будет заполнена на 100%.

Первый матч ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1), который прошёл 17 июня, посетили 43 тыс. 110 зрителей. Во время второй футбольной баталии между Саудовской Аравией и Уругваем (0:1) «Ростов Арена» собрала 42 тыс. 678 футбольных фанатов.

Ранее по теме: Матч Южная Корея — Мексика: на «Ростов Арене» ожидается аншлаг

Читайте также: Болельщики ЧМ-2018 из Мексики приехали в Ростов-на-Дону на автобусе