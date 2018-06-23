Красногорск, 23 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. У российской авиакомпании S7 Airlines возникли трудности с регистрацией и посадкой пассажиров на несколько рейсов в международном аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 23 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Петр Данилов ИА Красная Весна Самолет S7 в аэропорту

В частности, пассажирам рейса в Санкт-Петербург сотрудница S7 Airlines заявила, что регистрация на рейс и посадка в самолет пока невозможны, так как «зависла система SITA».

Позднее по громкой связи в терминале аэропорта было объявлено, что рейсы авиакомпании S7 Airlines задерживаются в связи с неполадкой в системе.

Администрация S7 Airlines пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, система SITA — телекоммуникационная IT-система, используемая в авиационной отрасли, которую производит швейцарская многонациональная информационная организация с одноименным названием.