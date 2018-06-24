Москва, 24 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В организацию ШОС входят страны, отношения которых исторически отягощены до сих пор тлеющими конфликтами. Коллизия, сложившаяся вокруг взаимных претензий Китая, Индии и Пакистана, служит хорошим примером того, как постколониальное наследие ХХ века мешает экономическому взаимодействию, а то и представляет опасность в качестве «мины замедленного действия», способной в критическом случае привести к тяжелому столкновению.

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Организация ШОС ценна для ее участников как площадка встреч, позволяющая нивелировать старые конфликты, предлагая новые формы равноправия в регионе. И если мощное усиление Китая становится предметом беспокойства со стороны Индии, то вступление Ирана в ШОС может стать тем противовесом, который вернет ситуации искомую всеми участниками гармонию. Каким образом это может произойти?

Читайте подробности: Вступление Ирана в ШОС — шаг на пути к Глобальной Евразии

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