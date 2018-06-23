Москва, 23 июня, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Весь мир видел слезы Неймара после победы над Коста-Рикой. На своей странице в соцсети бразильский футболист написал:

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар и судья Бьорн Кюйперс

«Никто не знает, через что я прошел, чтобы быть здесь. Это были слезы радости, преодоления, мужества и воли к победе. В моей жизни никогда и ничего не было легким».

Неймар также не преминул в слегка непечатной манере воздать должное товарищам по команде.

Напомним, 22 июня сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики, вырвав победу в добавленное время. Следующая игра ждет бразильцев 27 июня, в российской столице они встретятся с игроками Сербии.