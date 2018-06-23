Киев, 23 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Власти Украины готовы обменять 23 осуждённых граждан России на всех заключенных в России украинцев. Об этом сегодня, 23 июня, написала на своей странице в американской социальной сети Facebook первый вице-спикер Верховной рады, одна из представителей Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

Николай Ярошенко. Заключённый (фрагмент). 1878

«Мы готовы отдать <…> их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — пишет Геращенко.

По словам депутата, 23 российских гражданина осуждены на Украине по тяжким статьям — терроризм, убийство, участие в войне и шпионаж. При обмене Киев рассчитывает, что российская сторона также отдаст и Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм и «всех других пленников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Лидеры двух стран в том числе обсуждали вопрос обмена заключенными. Это была уже вторая беседа Путина и Порошенко по этому вопросу за последнее время.

В частности, лидеры двух стран договорились, что уполномоченные по правам человека в России и на Украине посетят заключенных граждан РФ на Украине и украинцев — в России. Омбудсмены обменялись списками для посещения.

Напомним, что украинский гражданин Олег Сенцов и двое его подельников были схвачены в Крыму в 2014 году при подготовке террористического акта. Они получили длительные сроки заключения.

Что касается российских граждан на Украине, то большинство уголовных дел против них были сфабрикованы. К примеру, главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который имеет как российское, так и украинское гражданство, обвиняют в государственной измене только на основании его честной журналистской деятельности. Никаких вменяемых доказательств вины Вышинского просто не существует.