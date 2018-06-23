Омск, 23 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Второй кандидат на должность губернатора Омской области подал документы в избирком. За кресло главы региона намерен побороться самовыдвиженец Анатолий Соловьёв.

Пресс-служба избирательной комиссии Омской области Кандидат в губернаторы Омской области Анатолий Соловьёв

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 июня, в областном избиркоме, Анатолий Соловьёв является профессором, заведующим кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ), членом Общественной палаты Омской области.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первым кандидатом, подавшим документы в избирком, стал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

По информации облизбиркома, кандидату, заявившемуся в порядке самовыдвижения, предстоит собрать от 7 735 до 8 508 подписей избирателей. А также от 214 до 224 подписей депутатов всех уровней и всенародно избранных глав.

Напомним, в октябре 2017 года в отставку с должности губернатора Омской области ушёл Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио губернатора был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.