Киев, 24 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Мужчина из Запорожья отправился на работу в Польшу, где ему посулили шикарные условия и хороший заработок, но на деле всё оказалось совсем иначе. Как в украинской прессе обсуждают историю запорожского заробитчанина и другие новости, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

В редакцию «Индустриалки» обратилась женщина, рассказавшая историю своего супруга. Первый раз он отправился работать в Польшу, устраиваясь уже на месте: ему помог знакомый, условия оказались нормальными, с зарплатой не обманули. Через несколько месяцев после возвращения домой он вновь получил приглашение на работу, его звали сварщиком на зарплату 16 злотых (около 270 руб.) в час с бесплатным проживанием в хороших условиях.

«Но когда он приехал в Польшу, сразу с ним контракт не заключили, сказали подождать несколько дней. А через три дня направили в какое-то село. Муж поехал туда вместе с еще одним парнем и увидел, что там вообще никаких условий для нормальной жизни нет. Им предстояло жить в натуральном хлеву вместе с еще шестью людьми. Из «удобств» — только электричество. Ни воды, ни газа, ни даже кроватей не было! Просто брошенные на пол матрасы, и всё. А в селе даже магазина нет. И где брать еду, воду — непонятно. Предполагалось, что на работу людей будут куда-то возить, но опять же сказали, что зарплата будет не 16 злотых в час, а 11 или 12», — рассказала Елена.

Она сообщила также о невозможности привлечь работодателей к ответственности, и о том, что на все претензии у них ответ один: «Если что-то не нравится, отдавай документы и езжай обратно на Украину».

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