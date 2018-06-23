Воронеж, 23 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку по факту крушения легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» в Воронежской области. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте СК России.

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик на асфальте

«В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Петропавловском районе Воронежской области потерпел крушение легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас». Известно, что пилот самолета погиб. Находились ли на борту самолета ещё люди, не уточняется.

На земле жертв и разрушений нет.