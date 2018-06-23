Томск, 23 июня, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Томске при пожаре в многоквартирном доме два человека погибли, один — получил травмы. Согласно информации, размещённой в томских пабликах в соцсетях, горел девятиэтажный дом на улице Ивана Черных.

Скриншот со страницы группы «Регион-70 | Томск». Vk.com Пожар в многоквартирном доме, г. Томск

Как сообщил ИА REGNUM источник в оперативных службах города Томска, до прибытия пожарных из окна девятого этажа выпрыгнули два человека, спасаясь от огня. Женщина скончалась, мужчина госпитализирован с травмами в больницу. Кроме того, в ходе тушения в одной из комнат обнаружили тело мужчины.

В ГУ МЧС по Томской области ИА REGNUM сообщили, что информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме коридорно-секционного типа поступила в пожарно-спасательную службу в 01:56 по местному времени 23 июня. На момент прибытия первого подразделения огонь горел в трёх комнатах на девятом этаже. Пожарные по лестничным маршам вывели восемь человек, с помощью автолестницы спасено шесть человек. 21 человек эвакуирован из дома по лестничным маршам.

В результате огонь повредил три комнаты на девятом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Ликвидировали возгорание в 03:23 по местному времени. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 19 человек. Причина устанавливается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня произошёл пожар в одной из томских гимназий. Из здания эвакуировали более 200 человек. Пострадавших нет.