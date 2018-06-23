Москва, 23 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Bloomberg удалил со своего сайта карту мира, на которой Украина была обозначена без Крыма, однако в аккаунте Twitter агентства оригинальное изображение, опубликованное 22 июня, до сих пор доступно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Исправлено, удалена ошибочная карта», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Ранее Bloomberg разместил инфографику, посвященную выборам в странах с развивающейся экономикой. На карте Украина была обозначена желтым, Россия — темно-серым. Крым же был отмечен светло-серым цветом — то есть его принадлежность к этим двум странам не обозначена. После этого посольство Украины в США потребовало от Bloomberg «исправить» карту: в дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и «должен быть закрашен жёлтым».

На Украине регулярно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Например, в мае на Украине обратили внимание на немецкую карту мира с российским Крымом.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в 2014 г. референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ.