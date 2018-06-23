Канберра, 23 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует совершить свой первый официальный визит в Австралию в середине ноября 2018 года. Об этом сегодня, 23 июня, пишет газета The Australian со ссылкой на источники в США.

(сс) Free-Photos Кенгуру

Дело в том, что с 17 по 18 ноября в столице Папуа — Новой Гвинеи Порт-Морсби состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Однако аэропорт «Порт-Морсби» имеет ограниченные инфраструктурные мощности и многие лидеры стран АТЭС намерены лететь в Папуа — Новую Гвинею через аэропорт «Брисбен» в Австралии.

Трамп решил воспользоваться этой транспортной заминкой и полететь в Австралию пораньше, чтобы совершить полноценный официальный визит в эту страну.

Ожидается, что в ходе визита Трамп посетит столицу Австралии Канберру, а также крупнейший город Сидней и, возможно, Кэрнс. Не исключено, что вместо Кэрнса Трамп посетит Брисбен.

Издание напоминает, что последний раз президент США бывал в Австралии в 2014 году. Это был Барак Хусейн Обама, который принимал участие в саммите «Большой двадцатки», проходившем тогда в Брисбене.