Москва, 23 июня, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Власти США в 2014 году во время утилизации части сирийского химического оружия на судне «Кэйп Рей» получили полный доступ к рецептуре и технологиям производства «сирийского» зарина. Об этом сегодня, 23 июня, на совместном брифинге МИД и Минобороны России заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков.

(сс) George Hodan Противогаз

Он напомнил, что в 2013 году в результате российско-американских переговоров в Женеве была достигнута договорённость о вывозе и уничтожении всего арсенала сирийского химического оружия.

Процесс уничтожения химического оружия начался 7 июля 2014 года на борту американского специализированного судна «Кейп Рэй» и завершилось 18 августа 2014 года.

Образующиеся при гидролизе в процессе уничтожения химоружия токсичные вещества утилизировались на промышленных предприятиях в Финляндии и Германии, а их прекурсоры — в Великобритании и США. При этом на заводах в американском штате Техас утилизировались прекурсоры зарина, такие как метилфосфонилдифторид — DF.

Кроме того, Ермаков отметил, что ещё в 2013 году сирийские власти передали Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) подробные данные о способах получения зарина.

«Таким образом, присутствие DF в зарине, использованном 4 апреля 2017 года в населенном пункте Хан-Шейхун, никак не может «однозначно свидетельствовать» о его применении сирийскими правительственными войсками», — сказал Ермаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года якобы химической атаке подвергся контролируемый террористами сирийский населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Запад утверждает, что за атакой стоят сирийские правительственные войска, которые якобы применяли тот самый зарин. Однако никаких реальных доказательств того, что за атакой стоит сирийская армия до сих пор нет.

Более того, последующие события и полученные данные позволяют утверждать, что «химатаки» были сфальсифицированы подконтрольными США террористическими группировками, чтобы создать повод для нанесения ударов по Сирии. По всей видимости, США снабжают террористов в Сирии химическим оружием, сделанным по сирийским технологиям, чтобы создать видимость причастности к атакам официального Дамаска.