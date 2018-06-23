Донецк, 23 июня, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В ночь с 22 на 23 июня позиции вооружённых сил Донецкой Народной Республики (ДНР) были атакованы подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

Петр Мальцев. Беспощадно уничтожать фашистских диверсантов. 1941

По данным военного ведомства республики, в результате атаки были уничтожены трое украинских силовиков, ещё четверо получили ранения. Также был ранен один из военнослужащих ДНР. Отмечается, что общая численность двух групп нападавших была около 15 человек, вылазка была осуществлена южнее села Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня бойцы армии ДНР в районе Талаковки подавили огневые точки ВСУ, которые в течении нескольких дней обстреливали село Коминтерново. Отмечалось, что подавление точек происходило с помощью не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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