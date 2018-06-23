Вашингтон, 23 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. В США в возрасте 54-х лет скончался барабанщик и один из основателей музыкальной группы Pantera Винни Пол. Об этом накануне, 23 июня, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети Facebook.

Alfred Nitsch Винни Пол на концерте

«Скончался Винсент Пол Эбботт (Винни Пол). Пол известен своей работой в качестве барабанщика в группах Pantera and Hellyeah», — сказано в сообщении.

О причинах смерти музыканта ничего не сказано.

Напомним, Pantera — американская грув-метал-группа из Арлингтона, Техас, образованная в 1981 году. Группу создали школьные друзья — ударник Винни Пол, его младший брат гитарист Даррел Эботт, бас-гитарист Томми Брэдфорд и вокалист Донни Харт. В 1981 году им было по 15−17 лет.

После Pantera в 2003 году Пол со своим младшим братом основали хэви-метал-группу Damageplan. Также он был членом супергруппы Hellyeah.