Вашингтон, 23 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, как «плохи» мигранты для США, сам он без проблем нанимает нелегалов, — пишет в своем микроблоге сенатор Берни Сандерс.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

«В прошлом году он нанял только одного американского рабочего, хотя тысячи американцев хотели работать на его курорте Мар-а-Лаго. Все остальные были временными гастарбайтерами», — обвиняет президента Сандерс.

Называя Трампа лицемером, сенатор приводит в пример еще два объекта, на строительство которых, как он говорит, Трамп нанимал нелегалов — роскошный Trump Hotel в Вашингтоне и знаменитая Trump Tower в Нью-Йорке.

Напомним, 20 июня глава Белого дома подписал указ, запрещающий порочную практику разделения детей мигрантов с их родителями на американо-мексиканской границе. Однако многие политики и правозащитники утверждают, что указ не решает проблемы, подменяя одно зло другим — теперь семьи будут бессрочно содержаться под стражей. Кроме того, в Мексике сформирована делегация сенаторов и депутатов, которая направится в США для изучения ситуации с мигрантами на фоне объявленной Белым домом политики «нулевой терпимости» к нелегалам.