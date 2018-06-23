Санкт-Петербург, 23 июня, 2018, 09:32 — ИА Регнум. На матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики вновь был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург». Об этом сегодня, 23 июня, пишет «Советский спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Сборной Бразилии на стадионе

На мачте, который со счётом 2:0 выиграла сборная Бразилии, присутствовали 64 468 зрителей.

Это ровно столько же зрителей, сколько было на матче между сборными России и Египта 19 июня, в котором наша сборная победила со счётом 3:1. Такое совпадение числа болельщиков может показаться странным, но на самом деле — это предельная цифра заполняемости данной арены зрителями на чемпионате мира по футболу.

Стоит отметить, что 15 июня на игре ЧМ-2018 между командами Марокко и Ирана присутствовали 62 548 человек. Тем самым был побит рекорд посещаемости, установленный в 2017 году во время Кубка конфедераций: тогда на финальную игру между командами Чили и Германии пришли посмотреть 57 268 зрителей.

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург», расположенный на Крестовском острове на месте снесённого стадиона имени С.М. Кирова, является, наверное, самым дорогим стадионом в мире. Изначально было заявлено, что строительство стадиона обойдётся в 6,7 млрд рублей, но впоследствии эта сумма выросла до 43 млрд рублей (по другим данным, до 48 млрд рублей). Строился стадион 10 лет.