Владикавказ, 23 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В горах Северного Кавказа связисты 58-й общевойсковой армии Вооружённых сил России (дислоцируется в Северной Осетии), совместно с мотострелковыми соединениями провели тактико-специальные учения. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Николай Свиненко. Связисты!

В ходе учений свыше 1,2 тыс. связистов и мотострелков отрабатывали вопросы, связанные с обеспечением устойчивости связи при радиоэлектронном воздействии условного противника в горах.

В частности, военнослужащие совершенствовали свои навыки развертывания полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, а также установки коротковолновой и ультракоротковолновой связи между подразделениями. Кроме того, отрабатывалось обеспечение командования видеоконференцсвязью.

Всего в учениях было задействовано более 150 единиц военной техники, среди которых модернизированные командно-штабные машины пятого поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80. Использовались радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д» и портативные станции спутниковой связи «Белозер».