Даллас, США, 23 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В первом раунде драфта североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) были выбраны четверо хоккеистов из российских клубов. Об этом сообщили 23 июня в пресс-службе НХЛ.

Цитата из м/ф «Щайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Игроки

Под вторым номером клубом Carolina Hurricanes был выбран 18-летний Андрей Свечников, также были выбраны ещё три российских хоккеиста: Виталий Кравцов (№9, New York Rangers), Григорий Денисенко (№15, Florida Panthers) и Александр Алексеев (№31, Washington Capitals).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня российскому форварду и капитану клуба Washington Capitals Александру Овечкину вручили приз «Морис Ришар Трофи», как лучшему снайперу чемпионата, в завершившемся сезоне Овечкин забросил 49 шайб в 82 матчах.

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