Красноярск, 23 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Красноярский край борется с лесными пожарами. Обстановку осложнила установившаяся сухая и жаркая погода. В связи с этим в регионе введён режим ЧС в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

В северных районах края и в Приангарье температура воздуха поднимается выше 30 градусов, осадков нет, кроме того, зафиксирована высокая грозовая активность. По данным минлесхоза, режим ЧС необходимо было ввести для оперативного реагирования и усиления мер по тушению возгораний.

По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, введение режима ЧС предполагает ограничение доступа людей в леса, привлечение дополнительных сил и техники согласно сводному плану тушения лесных пожаров.

«На данный момент угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. К местам крупных возгораний и в те районы, где по прогнозу синоптиков возможно ухудшение лесопожарной обстановки, уже передислоцированы дополнительные силы и средства. При необходимости группировка лесопожарных формирований на севере края будет увеличена», — прокомментировал министр.

Ежедневно специалисты отслеживают лесопожарную обстановку с использованием более 100 единиц техники. В том числе применяется около 30 воздушных судов. Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Кежемском и Богучанском районах, туда дополнительно направили около 300 лесных огнеборцев.

«По статистике, большая часть лесных пожаров в регионе возникла и действует в отдаленных труднодоступных территориях из-за гроз», — сказали в профильном министерстве.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, 23 июня в регионе зарегистрировано 65 пожаров на территории 60 638,2 га. В том числе в зоне контроля — 51 пожар на площади 55 845 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 22 июня в Красноярском крае в авиационной зоне было зарегистрированы 18 лесных пожаров на площади 4889 га. В зоне контроля в Эвенкийском, Туруханском районах на удаленном расстоянии действовало 57 пожаров на площади 56 780 га.