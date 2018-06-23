Великий Новгород, 23 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. По ошибке попавшие в Великий Новгород двое аргентинских болельщиков не смогли присутствовать на матче своей национальной сборной, игравшей 21 июня в Нижнем Новгороде с командой Хорватии. Фанатам пришлось смотреть матч по телевизору в местном баре, сообщает Vnnews.ru.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Осознал ошибку

По словам аргентинцев, досадная ошибка с названием русского города не заставит их впасть в отчаяние, они намерены весело провести время в России. По сведениям издания, радушные жители Великого Новгорода помогли заблудившимся иностранцам сориентироваться в городе и арендовать жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, после сокрушительного поражения от сборной Хорватии (0:3) аргентинские футболисты потребовали уволить главного тренера национальной команды Хорхе Сампаоли. На сегодняшний день у сборной Аргентины велики шансы не выйти в плей-офф чемпионата мира.

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