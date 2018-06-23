Киев, 23 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Киев должен остановить войну в Донбассе, а также обнищание населения, иначе получит по зубам и с запада, и с востока», заявила внефракционный депутат Надежда Савченко."Если они (власти — прим.) не остановят эту войну, то получат по зубам ‑ и с Запада, и с Востока. Получит … Тот самый официальный Киев, который называет себя властью», — передает ее слова «Страна.ua».Напомним, что 22 июня Шевченковский районный суд Киева оставил Савченко под арестом. Кроме того, суд обязал СБУ проверить факты якобы принудительного взятия образцов крови у Савченко в СИЗО. В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планирует организовать теракт в раде. В итоге в раде решили снять неприкосновенность с Савченко, после чего депутат была арестована. Сама же Савченко на суде заявила. «Все, что обсуждалось, это народное восстание — смена этой власти, это было волеизъявление народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

13 июня стало известно, что арестованная написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила помиловать в РФ 66 заключенных украинцев.