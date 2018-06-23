Ла-Пас, 23 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В Боливии с начала 2018 года власти конфисковали около 174 тонн различных наркотических средств, в том числе 9,6 тонны кокаина. Об этом накануне, 22 июня, сообщил журналистам заместитель министра по социальной защите Боливии Фелипе Касерас.

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По его словам, в ходе различных спецопераций антинаркотического ведомства Боливии были изъяты около 174 тонн наркотиков. Из них 164 тонны — это марихуана, 9,6 тонны — кокаин в различном виде.

В рамках борьбы с наркотрафиком были задержаны свыше 1,9 тыс. граждан Боливии и иностранцев.

Кроме того, с начала 2018 года властям Боливии удалось уничтожить 15 лабораторий по кристаллизации кокаина и 664 фабрики, которые изготавливали пасту на основе коки.

Напомним, что в основном производство кокаина в мире сконцентрировано в Колумбии, Перу и Боливии.