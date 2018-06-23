Токио, 23 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Губернатор префектуры Окинава Такэси Онага заявил, что чрезмерное присутствие американских военных на острове не способствует снижению напряжённости в регионе и обременяет местных жителей. Об этом сообщает телеканал NHK.

Военно-морская база США. Окинава

По словам губернатора Окинавы, хотя площадь префектуры составляет лишь около 0,6% общей территории Японии, именно на острове сосредоточено более 70% площади всех военных объектов США в государстве. Он также подчеркнул, что инциденты, связанные с военным присутствием США в регионе, вызывают постоянную тревогу у местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля глава правительства Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что в Японии постоянно растёт число инцидентов, связанных с полётами американских военных лётчиков. Только за 2017 год было зарегистрировано 25 воздушных происшествий, это не может не вызывать беспокойство со стороны центральных и местных властей.

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