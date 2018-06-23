Казань, 23 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Английский футбольный болельщик Джастин Уоллей, который приехал в Казань на чемпионат мира по футболу, заявил, что хочет остаться в этом городе и найти работу в сфере туризма. Об этом сегодня, 23 июня, пишет «Советский спорт».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Соборная мечеть. Казань

Уоллей остался настолько впечатлён Казанью, что теперь он хочет жить здесь и найти работу в сфере туризма. Англичанин в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter активно делится своими впечатлениями о Татарии и создается впечателние, что ему нравится буквально всё.

Он восхищён местной кухней, национальным колоритом, зоной болельщиков, архитектурой и транспортом.

Энтузиазм Уоллея в социальных сетях не остался незамеченным — его уже пригласил на личную встречу председатель комитета Татарии по туризму Сергей Иванов.

«Есть хоть какой-нибудь шанс для меня остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городском департаменте туризма? Пожалуйста», — пишет предприимчивый англичанин.

В ведомстве отметили, что очень рады интересу Уоллея к Тататрии, и у них есть «много работы для увлеченных и трудолюбивых людей».