Париж, 24 июня, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Нынешний французский президент Эммануэль Макрон упоминается чуть ли не повсюду на планете, где происходят значимые события. Франции действительно уже давно настала пора вновь проявить себя, иначе, если тенденции ее существования в ЕС продолжатся, отставание от основного конкурента — Германии — станет уже необратимым. То, что было потеряно на экономическом фронте, так просто не вернуть, а статистика с момента послевоенного Союза угля и стали и до современного Евросоюза неумолимо показывает всё уменьшающийся относительный вес экономики Франции. Дружба с Германией и Англией не довела до добра, ловкие соседи повернули отношения так, что большая часть прибыли в результате досталась им, вместе с захватом серьезной доли французского внутреннего рынка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Значит, следует начать с активных и масштабных свершений на внешнеполитическом фронте, а там и деньги подтянутся, под лежачий камень вода не течет. Пожалуй, только такой, неожиданный ход сможет вытащить Францию из состояния унылого придатка к немецкой экономике, который всё зримее просматривается при продолжении привычного существования.

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