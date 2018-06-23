Воронеж, 23 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Воронежской области разбился легкомоторный самолёт «Бекас». Об этом сегодня, 23 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Evgeniy Bichev Самолёт Х-32 «Бекас»

Авиакатастрофа произошла в Петропавловском районе Воронежской области. Разбился легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас». Пилот воздушного судна погиб.

Были ли на борту самолета ещё люди, не уточняется. На земле жертв и разрушений нет.

Подробности произошедшего уточняются.